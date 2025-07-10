Bir rakı grubuna daha zam geldi: İşte yeni fiyat listesi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna zam yapıldığını açıkladı.
Yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik raflara zam olarak yansımaya devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Efe rakı grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, güncellenen rakamları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Yeni zamlarla birlikte bazı rakı markalarında fiyatlar şu şekilde oldu:
Efe Gold
300 cl: 7 bin 550 TL
100 cl: 1 bin 725 TL
70 cl: 1 bin 375 TL
50 cl: 1 bin 95 TL
35 cl: 795 TL
Efe Göbek
100 cl: 2 bin 75 TL
70 cl: 1 bin 595 TL
35 cl: 899 TL
Zeybek Sarı
50 cl (yaş): 1 bin 310 TL
35 cl (yaş): 945 TL