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Bir rakı grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna daha zam yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bir rakı grubuna daha zam geldi
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Alkollü içeceklere gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efe rakı gurubuna zam geldiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından zam haberini duyuran Dündar, zamlı fiyat listesini de paylaştı.

"Zam yağmuru devam ediyor" ifadelerini kullanan Dündar'ın paylaştığı listeye göre, zammın ardından Efe Gold 70'lik 1195 lira olurken, Efe göbek 70'lik 1345 TL oldu.

Daha önce de Adap Rakı ve Beylerbeyi grubundaki ürünlere zam gelmişti.

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