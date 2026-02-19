Bir sigara grubu daha zamlandı: Fiyatlar güncellendi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Sigara fiyatlarına yönelik artışlar devam ediyor. Son dönemde peş peşe gelen zamların ardından bir sigara grubunda daha fiyat güncellemesine gidildi.
Erol Dündar, yeni zam kararını kamuoyuyla paylaştı. Dündar, yapılan düzenlemeyle birlikte ilgili sigara grubunun fiyatlarının yeniden yükseldiğini belirtti.
Böylece JTI grubundaki Winston, Camel, LD ve Monte Carlo; Philip Morris grubundaki Marlboro, Muratti, Night Blue; BAT grubundaki Kent, Tekel 2000, Tekel 2001 sigaralarının ardından bu kez de Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldi.
Listeye göre yeni fiyatlar şu şekilde oldu:
Davidoff Slims: 115 TL
Davidof: 110 TL
Bianca: 110 TL
Polo: 100 TL
West: 97 TL