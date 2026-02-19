Bir sigara grubu daha zamlandı: Fiyatlar güncellendi

Sigara fiyatlarına yönelik artışlar devam ediyor. Son dönemde peş peşe gelen zamların ardından bir sigara grubunda daha fiyat güncellemesine gidildi.

Erol Dündar, yeni zam kararını kamuoyuyla paylaştı. Dündar, yapılan düzenlemeyle birlikte ilgili sigara grubunun fiyatlarının yeniden yükseldiğini belirtti.

Böylece JTI grubundaki Winston, Camel, LD ve Monte Carlo; Philip Morris grubundaki Marlboro, Muratti, Night Blue; BAT grubundaki Kent, Tekel 2000, Tekel 2001 sigaralarının ardından bu kez de Imperial Tobacco sigara grubuna zam geldi.

Listeye göre yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

Davidoff Slims: 115 TL

Davidof: 110 TL

Bianca: 110 TL

Polo: 100 TL

West: 97 TL