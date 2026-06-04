Bir sigara grubuna daha zam geldi! En düşük sigara 105 liraya çıktı
Japan Tobacco International (JTI) grubunun ardından British American Tobacco (BAT) grubu sigaralara da 5 lira zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, British American Tobacco (BAT) grubundaki sigaralara fiyat artışı uygulandığını duyurdu.
Buna göre, gruptaki sigaraların fiyatları 5 lira artırıldı. Zamlı fiyatların 5 Haziran'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Fiyat artışının ardından gruptaki en düşük fiyatlı sigara 105 liraya, en yüksek fiyatlı sigara ise 120 liraya yükseldi.
BAT grubu, bu yıl ikinci kez fiyat artışına gitmiş oldu.
İşte güncel fiyat listesi...
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KENT D RANGE (Blue, Grey, Black): 110 TL
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KENT D RANGE LONG (Blue, Grey): 110 TL
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KENT (Switch, Switch Dark Blue): 110 TL
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KENT (Dark Blue, Dark Blue Long): 110 TL
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KENT SLIMS LONG (Blue, Grey): 115 TL
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KENT SLIMS (Black, Grey): 120 TL
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KENT (Blue, White): 120 TL
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ROTHMANS (Tüm Ürünler): 105 TL
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TEKEL 2000 (Tüm Ürünler): 105 TL
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TEKEL 2001 (Tüm Ürünler): 110 TL
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VICEROY (Tüm Ürünler): 110 TL
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PALL MALL (Tüm Ürünler): 110 TL
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MALTEPE & SAMSUN: 110 TL