Bir sigara grubuna daha zam geldi: En pahalısı 130 TL oldu

Haziran ayı itibarıyla sigaraya peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. 3 Haziran tarihinde JTI grubuna, 5 Haziran'da British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigaralara zam gelmişti. Bugün de Philip Morris (PM) grubundaki sigaralara zam geldi.

PM grubunda en pahalı sigara 130 TL

PM grubunda paket başı 5 TL artış oldu. Bugünden itibaren geçerli olan zam sonrası, grubun sattığı en ucuz sigara 110 TL, en pahalı sigara ise 130 TL'ye yükseldi.

BAT ve JTI grubunda en pahalı sigara 120 TL

BAT grubunda da paket başına 5'er TL'lik artış olmuştu. Grubun sattığı en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara ise 120 TL'ye yükseldi.

5 TL'lik zam sonrası JTI grubunun sattığı en ucuz sigara 105 lira, en pahalı sigar 120 liraya çıktı.