Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubu sigaralara 5 lira zam geldiğini açıkladı.

Böylece en ucuz sigara 50 lira oldu. Sosyal medya hesabından zam gelen grubun yeni sigara fiyatlarını paylaşan Dündar, "Hayırlı olsun sigaraya bir zam geldi" notunu düştü.

Aybaş, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada zammı, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda" diyerek duyurmuştu.