Bir sigara grubuna daha zam geldi
Sigaraya bir zam daha geldi. British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigara markalarına zam yapıldı. Zamlı fiyatlar 30 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak.
JTI Grubu'na gelen sigara zammının ardından bugün bir zam haberi de British American Tobacco (BAT) Grubu’ndan geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada British American Tobacco (BAT) Grubu’na zam geldiğini duyurdu.
Yapılan zammın ardından en ucuz sigara fiyatı 85 liraya çıkarken, en yüksek sigara ise 100 lira oldu.
İşte güncel fiyatlar
Kent Swıtch 92 TL
Kent D Range Blue Long, Grey Long 92 TL
Kent D Range Blue, Grey 90 TL
Kent Swıtch Dark Blue 90 TL
Kent Dark Blue, Dark Blue Long 90 TL
Kent Blue, Whıte 100 TL
Kent Slıms Long Blue, Grey 100 TL
Kent Slıms Black, Grey 100 TL
Rothmans Tüm Ürünler 85 TL
Tekel 2000 Tüm Ürünler 85 TL
Tekel 2001 Tüm Ürünler 90 TL
Vıceroy Tüm Ürünler 90 TL
Pall Mall Tüm Ürünler 90 TL
Maltepe & Samsun 90 TL