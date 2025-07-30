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Bir sigara grubuna daha zam geldi

Sigaraya bir zam daha geldi. British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigara markalarına zam yapıldı. Zamlı fiyatlar 30 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak.

Haber Merkezi
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Bir sigara grubuna daha zam geldi
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JTI Grubu'na gelen sigara zammının ardından bugün bir zam haberi de British American Tobacco (BAT) Grubu’ndan geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada British American Tobacco (BAT) Grubu’na zam geldiğini duyurdu.

Yapılan zammın ardından en ucuz sigara fiyatı 85 liraya çıkarken, en yüksek sigara ise 100 lira oldu.

İşte güncel fiyatlar

Kent Swıtch 92 TL

Kent D Range Blue Long, Grey Long 92 TL

Kent D Range Blue, Grey 90 TL

Kent Swıtch Dark Blue 90 TL

Kent Dark Blue, Dark Blue Long 90 TL

Kent Blue, Whıte 100 TL

Kent Slıms Long Blue, Grey 100 TL

Kent Slıms Black, Grey 100 TL

Rothmans Tüm Ürünler 85 TL

Tekel 2000 Tüm Ürünler 85 TL

Tekel 2001 Tüm Ürünler 90 TL

Vıceroy Tüm Ürünler 90 TL

Pall Mall Tüm Ürünler 90 TL

Maltepe & Samsun 90 TL

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