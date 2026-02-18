Bir sigara grubuna daha zam geldi: İşte güncel fiyatlar

Tütün ürünlerinde son dönemde görülen fiyat artışları devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre, Japan Tobacco International (JTI) grubunun dün yaptığı zammın ardından bugün de Philip Morris International grubuna ait ürünlerin fiyatlarında güncellemeye gidildi.

Philip Morris A.Ş. tarafından paylaşılan yeni listeye göre, zamlı fiyatlar 18 Şubat 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde raflara yansıdı. Fiyat artışlarında döviz kurlarındaki dalgalanma ve üretim maliyetlerindeki yükselişin etkili olduğu belirtiliyor.

Güncellenen fiyatlar şu şekilde;

Yeni fiyatlandırmada grubun üst segment markaları arasında yer alan Parliament Night Blue Pack (Uzun) ve Parliament Aqua Blue Slims 115 TL’den satışa sunulacak.

Aynı markanın diğer çeşitleri olan Night Blue, Aqua Blue ve Reserve ise 110 TL seviyesine yükseldi.

Marlboro grubunda Red Long, Red ve Touch serileri 110 TL’den satılırken, Marlboro Edge 108 TL’ye, Marlboro Edge Slims ile Edge Blue/Sky çeşitleri 105 TL’ye çıktı.

Muratti ve Muratti Blu 107 TL, Lark, Chesterfield ve L&M ise 105 TL olarak belirlendi.

Marlboro Roll 50 sarmalık kıyılmış tütünün fiyatı da 140 TL’ye yükseldi.

Son dönemde sigara fiyatlarında art arda yapılan güncellemeler, tütün ürünleri piyasasında zam beklentisini canlı tutmaya devam ediyor.