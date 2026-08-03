Bir sigara grubuna daha zam geldi!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Captain Black sigara gurubuna zam yapıldığını duyurdu. Yeni tarifenin 4 Ağustos 2026'dan itibaren uygulanacağı belirtildi.
Sigara fiyatlarındaki artışlar sürüyor. Haziran ayında başlayan zam sürecine yeni bir fiyat güncellemesi daha eklenirken, bazı sigara gruplarında satış fiyatları yeniden yükseltildi.
Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Captain Black Sigara Grubu ürünlerine fiyat artışı yapıldığını duyurdu.
Dündar'ın sosyal medya hesabından yayımladığı listeye göre Captain Black grubundaki ürünlerin satış fiyatı 110 liraya yükseldi. Yeni tarifenin 4 Ağustos 2026'dan itibaren uygulanacağı belirtildi.
Captain Black sigara fiyatları ne kadar oldu?
Captain Black King Size-G 110 lira
Captain Black Conpact-G 110 lira
Captain Black King Size – Navy / Sky 110 lira
Captain Black Conpact Navy / Sky 110 lira
Captain Black Slims Sky / Grey 110 lira