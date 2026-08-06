Bir sigara grubuna daha zam geldi
Philip Morris grubuna ait sigaralara yeni fiyat zammı uygulandı. 6 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli yeni fiyat listesine göre gruptaki en ucuz sigara 120 TL’ye yükseldi.
Philip Morris grubuna ait sigara ürünlerinin satış fiyatları yeniden güncellendi. 6 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat tarifesiyle birlikte grubun tüm ürünlerinde fiyat artışı uygulanmaya başlandı.
Sigarada zam etiketlere yansıdı
Yeni fiyat listesine göre birçok üründe 10 TL, bazı ürünlerde ise 8 ila 15 TL arasında fiyat artışı gerçekleşti. Zamla birlikte grubun en pahalı ürünü Parliament Midnight 140 TL’ye yükselirken, Marlboro, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M markalarının fiyatları da güncellendi. Sigara grubuna ait yeni fiyatlar, 6 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.
Philip Morris güncel fiyat listesi
6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olan Philip Morris güncel ürün fiyatları şu şekildedir:
Parliament Midnight: 140 TL
Parliament Night Blue Pack / Long: 130 TL
Parliament Aqua Blue Slims: 130 TL
Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 130 TL
Parliament Midnight Blue: 125 TL
Marlboro Red Long / Red / Touch: 125 TL
Marlboro Touch Blue / Gray / White: 125 TL
Marlboro Edge: 123 TL
Marlboro Edge Slims / Edge Blue: 120 TL
Muratti / Muratti Blu: 122 TL
Lark: 120 TL
Chesterfield: 120 TL
L&M: 120 TL
Marlboro Roll 50 (Kıyılmış Tütün): 150 TL