Bir sigara grubuna daha zam geldi

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Philip Morris grubuna ait sigara ürünlerinin satış fiyatları yeniden güncellendi. 6 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat tarifesiyle birlikte grubun tüm ürünlerinde fiyat artışı uygulanmaya başlandı.

Sigarada zam etiketlere yansıdı

Yeni fiyat listesine göre birçok üründe 10 TL, bazı ürünlerde ise 8 ila 15 TL arasında fiyat artışı gerçekleşti. Zamla birlikte grubun en pahalı ürünü Parliament Midnight 140 TL’ye yükselirken, Marlboro, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M markalarının fiyatları da güncellendi. Sigara grubuna ait yeni fiyatlar, 6 Ağustos 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Philip Morris güncel fiyat listesi

6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olan Philip Morris güncel ürün fiyatları şu şekildedir:

Parliament Midnight: 140 TL

Parliament Night Blue Pack / Long: 130 TL

Parliament Aqua Blue Slims: 130 TL

Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 130 TL

Parliament Midnight Blue: 125 TL

Marlboro Red Long / Red / Touch: 125 TL

Marlboro Touch Blue / Gray / White: 125 TL

Marlboro Edge: 123 TL

Marlboro Edge Slims / Edge Blue: 120 TL

Muratti / Muratti Blu: 122 TL

Lark: 120 TL

Chesterfield: 120 TL

L&M: 120 TL

Marlboro Roll 50 (Kıyılmış Tütün): 150 TL