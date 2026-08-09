Bir sigara grubuna daha zam geldi!
BAT, JTI, Philip Morris ve Captain Black gruplarının ardından Imperial Tobacco ürünlerine de zam geldi.
Sigara fiyatlarında yaşanan artışlara bir yenisi daha eklendi. Diğer büyük tütün şirketlerinin ardından Imperial Tobacco da ürün grubundaki sigaraların fiyatlarını güncelledi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı yeni fiyat listesine göre Imperial Tobacco grubundaki en düşük fiyatlı sigaranın satış fiyatı 110 TL oldu. Gruptaki en pahalı sigaranın fiyatı ise 130 TL olarak belirlendi.
Imperial Tobacco yeni fiyat listesi
Davidoff Slims (Ivory, White): 130 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White): 125 TL
Davidoff C Line Blue: 120 TL
Bianca: 125 TL
Polo (Blue, Grey): 115 TL
West (Navy, Grey, White): 110 TL