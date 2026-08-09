Bir sigara grubuna daha zam geldi!

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Sigara fiyatlarında yaşanan artışlara bir yenisi daha eklendi. Diğer büyük tütün şirketlerinin ardından Imperial Tobacco da ürün grubundaki sigaraların fiyatlarını güncelledi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı yeni fiyat listesine göre Imperial Tobacco grubundaki en düşük fiyatlı sigaranın satış fiyatı 110 TL oldu. Gruptaki en pahalı sigaranın fiyatı ise 130 TL olarak belirlendi.

Imperial Tobacco yeni fiyat listesi

Davidoff Slims (Ivory, White): 130 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White): 125 TL

Davidoff C Line Blue: 120 TL

Bianca: 125 TL

Polo (Blue, Grey): 115 TL

West (Navy, Grey, White): 110 TL