Pazartesi günü sigaraya zam geliyor!

Sigara fiyatlarına yeni bir artış geliyor. 5 Ocak Pazartesi gününden itibaren sigaraya 5 TL zam uygulanacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla zammın tarihini netleştirdi. Dündar, birkaç gün önce duyurdukları fiyat artışının ilk sigara grubunda hayata geçtiğini belirterek, 5 TL’lik zammın raflara yansımaya başladığını ifade etti.

Zam öncesinde en ucuz sigara 90 TL seviyesindeyken, bu değişiklik sonrası en düşük fiyat 95 TL’ye çıktı. Fiyatı en yüksek olan sigaralar ise zam sonrası 110 TL bandına yaklaştı.