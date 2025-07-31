Bir sigara grubuna daha zam geliyor! İşte yeni fiyat listesi
JTI ve BAT gruplarının ardından Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geleceği açıklandı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını duyurdu.
1 Ağustos itibariyle geçerli olacak
Dündar, Imperial Tobacco grubuna yarından itibaren (1 Ağustos) geçerli olacak şekilde zam geleceğini açıkladı.
En pahalı sigara 100 liraya dayandı
Dündar’ın aktardığına göre zammın ardından Imperial Tobacco grubuna ait en ucuz sigara 84 TL'ye, en pahalı sigara ise 98 TL'ye yükselecek.
İşte fiyat listesi
Davidoff Slims (Ivory, White) 98.00 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White) 98.00 TL
Bianca 96.00 TL
Polo (Blue, Grey) 85.00 TL
West (Navy, Grey, White) 84.00 TL
BAT ve JTI grubuna zam gelmişti
BAT ve JTI grubuna ait sigaralarda da geçtiğimiz günlerde fiyat artışı gerçekleşmişti. Zamların ardından BAT ve JTI grubunun en pahalı sigaraları 100 TL’ye kadar çıkmıştı.