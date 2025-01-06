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Bir sigara grubuna daha zam iddiası: Açıklama geldi

ÖTV zammı sonrası bir sigara grubuna daha zam geldiği iddia edildi. Ancak zam iddiaları sonrası hem Philip Morris, hem de Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zam haberlerini yalanladı.

Haber Merkezi
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Bir sigara grubuna daha zam iddiası: Açıklama geldi
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2025’te vergilerde artışa gidilirken, sigara ve alkole ÖTV zammı geleceği duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından çok satan Philip Morris sigara grubuna zam geldiği iddia edildi.

Zamla birlikte en ucuz sigaranın 81 TL olduğu öne sürüldü.

İşte 6 Ocak’tan itibaren geçerli olan zamlı fiyat listesinin şöyle olacağı iddia edildi:

PARLIAMENT

-Night Blue Pack/Long (Uzun): 89 TL
-Aqua Blue Slims: 88 TL
-Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 87 TL
-Midnight Blue: 85 TL

MARLBORO

-Red Long: 87 TL
-Red / Touch: 86 TL
-Touch Blue/Gray/White: 86 TL
-Edge: 84 TL
-Edge Blue / Sky: 83 TL

MURATTI

-Muratti: 83 TL
-Muratti Blu: 82 TL
-LARK

-Lark: 82 TL

CHESTERFIELD

-Chesterfield: 81 TL
-L&M

-L&M: 81 TL

MARLBORO ROLL

-50 Sarmalık Kıyılmış Tütün: 110 TL

İddia yalanlandı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zam haberlerini yalanladı. Dündar, “Piyasada sigaraya zam geldiğine dair bir liste dolaşıyor. Sigaraya henüz zam gelmedi yayınlanan liste sahtedir itibar etmeyin.” ifadesini kullandı.

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