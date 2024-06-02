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Bir sigara grubuna daha zam yapıldı

Sigaraya yeni bir zam geldi. Bur sigara grubuna daha 3 liralık zam yapıldı, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi
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Bir sigara grubuna daha zam yapıldı
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Grubun en düşük ürünü 61 lira oldu

Sigaraya gelen zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu. Sigara grubuna 3 lira zam gelirken, en düşük fiyattaki sigarası 66 lira, en yüksek fiyattaki sigarası ise 70 liraya yükseldi.

 