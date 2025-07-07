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Bir sigara grubuna daha zam yapıldı!

ÖTV artışlarının ardından sigara fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Son olarak, Imperial Tobacco grubuna ait sigara markalarına zam geldi.

Haber Merkezi
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Bir sigara grubuna daha zam yapıldı!
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Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesinin ardından tütün ürünlerinde başlayan fiyat artışları sürüyor. Son zam, Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara yapıldı. Yeni fiyat listesi, 8 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak.

En pahalı ürün 91 TL oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bir sigara grubunun daha vergisine zam geldi. Zam yağmuru devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yeni listeye göre grubun en pahalı ürünü 91 TL olurken, en düşük fiyatlı sigara ise 79 TL oldu.

İşte zam sonrası yeni fiyatlar:

Davidoff Slims (Ivory, White) – 88,00 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White) – 88,00 TL

Davidoff C Line Blue – 85,00 TL

Bianca – 91,00 TL

Polo (Blue, Grey) – 81,00 TL

West (Navy, Grey, White) – 79,00 TL

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