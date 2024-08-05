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SON DAKİKA: Bir sigara grubuna yeni zam geldi

Son dakika haberi... Philip Morris grubu, sigara fiyatlarına zam yaptı. Sigaraya gelen yeni zam Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından duyuruldu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Bir sigara grubuna yeni zam geldi
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Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artışıyla sigaraya yapılan zamlara yenisi eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, paylaşımında"Hayırlı olsun PM sigara gurubuna zam geldi. Paket başı 5 lira" ifadelerini kullandı.

En pahalı sigara 77 TL oldu

Sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL; en ucuzu ise 69 lira oldu.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da, PM sigara grubu zammının 4 TL olduğunu belirterek "Yılbaşında bir paket sigara 100 TL olur bu gidişle" diye yazdı.

Ne zamandan itibaren geçerli?

Zamlı sigara fiyatları bugünden itibaren (5 Ağustos) geçerli olacak.

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