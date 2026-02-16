Bir sigara grubuna zam geldi: En ucuz paket 100 TL oldu! İşte zamlı fiyat listesi...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Japan Tobacco International (JTI) grubuna ait sigaralara zam yapıldığını sosyal medya hesabı X üzerinden “Sigaraya ilk zam geldi hayırlı olsun” diyerek duyurdu.

Fiyat güncellemesiyle birlikte JTI ürünlerinde yeni fiyat tarifesi yürürlüğe girdi.

Zam kararı sonrası JTI grubunda en ucuz sigaranın fiyatı 100 TL’ye yükseldi. En pahalı sigara ise 115 TL oldu Kıyılmış tütün ürünlerinde de zam yapıldı. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL’ye çıktı.

İşte fiyat tarifesi...

Winston

Winston Dark Blue & Deep Blue – 105 lira

Winston Slender Q Line – 105 lira

Winston Slender – 105 lira

Winston Slender Blue Long – 105 lira

Winston – 110 lira

Winston Slims Q Line – 115 lira

Winston Slims – 115 lira

Winston Xsence – 115 lira

Camel

Camel Slender – 100 lira

Camel Deep Blue – 102 lira

Camel Black & White – 103 lira

Camel Yellow & Brown – 105 lira

LD

LD – 100 lira

LD Slims – 100 lira

Monte Carlo

Monte Carlo – 100 lira

Sarmalık tütün