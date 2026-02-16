Bir sigara grubuna zam geldi: En ucuz paket 100 TL oldu! İşte zamlı fiyat listesi...
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu. Zamla birlikte en ucuz sigara 100 TL'ye yükseldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Japan Tobacco International (JTI) grubuna ait sigaralara zam yapıldığını sosyal medya hesabı X üzerinden “Sigaraya ilk zam geldi hayırlı olsun” diyerek duyurdu.
Fiyat güncellemesiyle birlikte JTI ürünlerinde yeni fiyat tarifesi yürürlüğe girdi.
Zam kararı sonrası JTI grubunda en ucuz sigaranın fiyatı 100 TL’ye yükseldi. En pahalı sigara ise 115 TL oldu Kıyılmış tütün ürünlerinde de zam yapıldı. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL’ye çıktı.
İşte fiyat tarifesi...
Winston
- Winston Dark Blue & Deep Blue – 105 lira
- Winston Slender Q Line – 105 lira
- Winston Slender – 105 lira
- Winston Slender Blue Long – 105 lira
- Winston – 110 lira
- Winston Slims Q Line – 115 lira
- Winston Slims – 115 lira
- Winston Xsence – 115 lira
Camel
- Camel Slender – 100 lira
- Camel Deep Blue – 102 lira
- Camel Black & White – 103 lira
- Camel Yellow & Brown – 105 lira
LD
- LD – 100 lira
- LD Slims – 100 lira
Monte Carlo
- Monte Carlo – 100 lira
Sarmalık tütün
- Camel Yellow 100 Gram – 265 lira