Bir sigara grubuna zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Grubun en pahalı sigarası 58 TL oldu.
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Dündar'ın yayınladığı listeye göre; KT&G sigara grubundan bir sigara markasına 5 liralık zam geldiğini belirtti. Zamlı fiyat listesi 30 Kasım itibarıyla geçerli olacak.
Son olarak JTİ, BAT, Philip Morris ve Imperial Tobacco sigara fiyatlarına zam yapmıştı.