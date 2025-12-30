Bir sigara grubuna zam geldi
2026 yılına girmeden sigara fiyatlarına ilk zam haberi geldi. Bir sigara grubuna paket başı 5'er TL zam yapıldı.
Yeni yıl öncesi sigaraya ilk zam haberi geldi.
Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden sigara zammını duyurdu.
Buna göre, Captain Black grubundaki sigaralara paket başına 5'er TL zam geldi.
5 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak zam sonrası, grubun sattığı en ucuz sigara 90 TL, en pahalı sigara ise 95 TL olacak.