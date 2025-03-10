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Bir sigara grubunda daha fiyatlar arttı!

Sigara fiyatlarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Bir sigara grubunda daha fiyatlar arttı!
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Sigara fiyatlarındaki artış sürüyor! Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris grubunun güncellenen fiyatlarını paylaştı. Zam sonrası grubun en düşük fiyatlı sigarası 80 TL’ye, en yüksek fiyatlı sigarası ise 110 TL’ye yükseldi.

Sigara fiyatlarında ciddi artış yaşandı

Sigara fiyatlarında ciddi bir artış yaşanırken son zam öncesi BAT, Esse ve JTI grupları da fiyatlarını yükseltmişti. Bu kapsamda BAT’ın en uygun sigarayı 75 TL, en pahalısı 91 TL’ye çıktı.

JTI Grubu’nda ortalama fiyatlar 75-80 TL arası olurken, en ucuz sigara 75 TL, en pahalısı 91 TL oldu.

Esse Grubunda ise en pahalı sigara 90 TL’ye yükseldi. En ucuz sigara da 70 TL oldu.

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