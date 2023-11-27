Bir sigara grubundan sarma tütün fiyatına zam: 5 TL birden arttı
Sigara gruplarına gelen zammın ardından sarma tütün fiyatına da zam geldi. Tütünün fiyatı, 70 TL'ye çıktı.
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, bir sigara grubunun bünyesinde bulunan sarma tütüne zam geldiğini duyurdu.
Philip Morris bünyesinde yer alan sarma tütünün fiyatı 5 TL artarak 70 TL'ye çıktı.
Son olarak JTİ, BAT, Philip Morris ve Imperial Tobacco sigara fiyatlarına zam yapmıştı.