Bir ülkeden daha Türk vatandaşları için vize kararı: Artık pasaportla girilecek

Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı, Umman ile Türkiye arasında pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre sıradan pasaport sahibi Umman vatandaşları, Türkiye’ye giriş için önceden turist vizesi alma zorunluluğundan muaf tutulacak. Umman vatandaşları, 180 günlük süre içinde Türkiye’de 90 güne kadar vizesiz kalabilecek.

Türk vatandaşları, Umman’da 30 güne kadar kalabilecek

Anlaşma kapsamında Türk vatandaşları da Umman’a girişte vize alma zorunluluğundan muaf olacak.Türk vatandaşları, her ziyaret için Umman’da 30 güne kadar kalabilecek. Ancak 180 günlük herhangi bir süre içinde toplam kalış süresi 90 günü aşamayacak.

Pasaportlar en az 6 ay geçerli olacak

Umman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye gidecek Umman vatandaşlarını pasaport geçerlilik süresi konusunda uyardı. Açıklamada, pasaportların ülkeye giriş tarihinden itibaren en az altı ay daha geçerli olması gerektiği hatırlatıldı.

Bakanlık ayrıca, seyahat süresini kapsayan bir sağlık sigortası yaptırılmasının önerildiğini belirtirken, Türkiye’ye yolculuk yapacak tüm vatandaşlara güvenli ve keyifli bir seyahat diledi.