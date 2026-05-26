Bir ülkeden daha Türk vatandaşlarına kolaylık: 50 dolarlık giriş ücreti kaldırıldı

Sri Lanka, Türk vatandaşlarına yönelik önemli bir kolaylık kararını hayata geçirdi. Kolombo yönetimi tarafından alınan yeni düzenlemeyle, ülkeye turistik amaçlı girişlerde Türk pasaport sahiplerinden tahsil edilen 50 dolarlık giriş ücreti kaldırıldı.

25 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu adımla birlikte, Türk vatandaşlarının vizesiz, kapıda vize, e-vize uygulamalarıyla ya da çipli kimlik kartlarını kullanarak seyahat edebildiği küresel destinasyon sayısı 100 sınırını aşmış oldu.

Sri Lanka turizm kaynaklı döviz girdilerini artırmayı hedefliyor

Sri Lanka hükümetinin attığı bu stratejik adımın arka planında ekonomik ve operasyonel hedefler yer alıyor. Kolombo yönetiminin, bu muafiyet hamlesiyle ülkeye daha fazla yabancı turist çekmeyi, turizm kaynaklı döviz girdilerini artırmayı ve sınır kapıları ile havalimanlarındaki pasaport kontrol işlemlerini daha hızlı hale getirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Turizm uzmanları, son dönemde özellikle Asya kıtasındaki ülkeler arasında turistik cazibeyi artırmaya yönelik rekabetin büyük bir ivme kazandığına dikkat çekiyor. Tayland ve Malezya gibi bölgenin önde gelen seyahat rotalarının attığı benzer teşvik edici adımların ardından, Sri Lanka’nın da bu hamleyle bölgesel turizm rekabetine dahil olduğu belirtiliyor.

Vize muafiyetleri ve giriş ücretlerinin kaldırılması seyahat süreçlerini kolaylaştırsa da uzmanlar, bu durumun sınır kapılarındaki denetimlerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Sri Lanka seyahatinde Türk vatandaşlarına önemli uyarılar

Sri Lanka’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının, pasaport kontrolü esnasında herhangi bir aksaklık yaşamamaları adına şu hususlara dikkat etmesi gerektiği hatırlatılıyor:

Ülkeden çıkış yapılacağını gösteren dönüş uçak biletinin ibraz edilmesi, Konaklama yapılacak yerlere ait otel rezervasyon belgelerinin hazır bulundurulması, Seyahat süresince harcamaları karşılamaya yetecek düzeyde yeterli maddi imkana sahip olunduğunu gösteren belgelerin sunulması.