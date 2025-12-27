  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bir uluslararası gözetim şirketi geçici olarak faaliyetten menedildi
Takip Et

Bir uluslararası gözetim şirketi geçici olarak faaliyetten menedildi

Bursa'da bulunan bir uluslararası gözetim şirketinin faaliyetlerinin bir ay durdurulmasına karar verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bir uluslararası gözetim şirketi geçici olarak faaliyetten menedildi
Takip Et

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davranan Bursa'da bulunan "KRMP Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirket" ünvanlı şirketin faaliyetleri bir ay durduruldu.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.