Bir zam daha! Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Kasım 2025 güncel motorin fiyatları...

Global piyasalarda süren belirsizlik, akaryakıt sektöründe yeni zamları gündeme getiriyor. ABD’nin Rus petrol devlerine uyguladığı ambargo sonrası petrol tedarikinde meydana gelen sıkışma, küresel ekosistemde fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine sebebiyet veriyor. Söz konusu gelişmeler çerçevesinde Türkiye’de motorin fiyatlarına perşembe gecesinden itibaren 2,5 TL zam yapılması bekleniyor. Sürücüler ise “Benzin litre fiyatı kaç TL?”, “Motorin bugün ne kadar?” sorularına cevap arıyor.

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

ABD'nin Rus petrol devlerine uyguladığı ambargo, Türkiye'de akaryakıt ücretlerine de direkt olarak tesir ediyor. Perşembe gecesi itibarıyla motorin fiyatlarına 2,5 TL zam yapılması öngörülüyor.

İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakası arasında kuruş bazlı farklılıklar olsa da benzin litre fiyatı ortalama 54,73–54,89 TL, motorin fiyatı ise 57,49–57,63 TL aralığında seyrediyor. LPG fiyatları da iki yaka arasında değişerek 27,08–27,71 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara’da nakliye maliyetleri nedeniyle fiyatlar biraz daha yüksek. Başkentte benzin litre fiyatı 55,76 TL, motorin litre fiyatı 58,65 TL, LPG ise 27,60 TL olarak satışa sunuluyor.

İzmir’de ise benzin fiyatı 56,09 TL, motorin fiyatı 58,99 TL, LPG fiyatı ise 56,82 TL seviyesinde.