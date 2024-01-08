Bira fiyatlarına büyük zam: 50’lik biraların yeni fiyatı 60 TL oldu
Yeni yılda birlikte zam yağmuru devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir gruba ait biralara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yeni yılla birlikte alkol, sigara ve akaryakıtta uygulanan zamlara yenisi eklendi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubuna yüzde 35 zam geldiğini açıkladı.
Dündar'ın paylaştığı zamlı listeye göre, 45 liradan satılan satılan 50’lik biraların yeni fiyatı 60 lira oldu.
Grubun en pahalı birası 125 TL olurken en ucucunun fiyatı 35 lira olarak belirlendi.