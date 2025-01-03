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Bira fiyatlarına büyük zam: Yarından itibaren geçerli olacak!

2025 yılına zamlarla başlayan ürünlerden biri de bira oldu. Artan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları nedeniyle Efes bira grubunun fiyatlarına 20 TL'ye kadar zam yapıldı. Yeni fiyatlarla birlikte 50 cl'lik kutu bira 80 TL'ye yükseldi.

Haber Merkezi
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Bira fiyatlarına büyük zam: Yarından itibaren geçerli olacak!
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Sigara ve alkollü içeceklere yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının ardından fiyat güncellemeleri başladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes bira grubunun fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Dündar, bu zammın ÖTV kaynaklı olduğunu ifade ederek diğer alkollü içecek gruplarının da benzer bir adım atmasının beklendiğini ifade etti.

4 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Yapılan zamların 4 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacağı açıklandı.

İşte, zamlı bira fiyatları:

Efes şişe 50 cl  83₺+2₺

Serce 65 ₺

Efes kutu 85 ₺

Bremen kutu 70₺,

Bremen yüksek 95₺

Bremen şişe 68₺+2₺

Malt şişe 78₺ +2₺

Malt kutu 80₺

Mini malt 50₺

Özel seri şişe 85₺

Özel seri kutu 85₺

Glutensiz 105₺

Xtra kutu 105₺

Xtra shot 70₺

Bomonti filtresiz 90₺

Miller 33cl 80₺

Miller 50cl 90₺

Belfast şişe 88₺

Belfast kutu 88₺

Bud şişe 100₺

Bud kutu 100₺

Corona 125₺

Becks şişe 100₺

Becks kutu 100₺

Amsterdam şişe 135₺

Amsterdam kutu 135₺

Erdinger 130₺

Hoogarden 130₺

Leffe 135₺

Leffe 135₺

Duvel 175₺

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