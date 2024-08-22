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Birbirlerinin elemanını almama anlaşmasına 186 milyon liralık rekabet cezası

Rekabet Kurulu, Bilim İlaç’a 155 milyon 488 bin lira, Drogsan İlaç Sanayi A.Ş’ye 30.5 milyon lira idari para cezası verdi.

Haber Merkezi
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Birbirlerinin elemanını almama anlaşmasına 186 milyon liralık rekabet cezası
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ANKARA (EKONOMİ) - Rekabet Kurulu, birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yaptıkları gerekçesiyle ilaç şirketlerine idari para cezası verdi.

Bu kapsamda Bilim İlaç Sanayi A.Ş ile Drogsan İlaçları Sanayi A.Ş’ye yönelik yürütülen soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı. Buna göre Kurul, Bilim İlaç’a 155 milyon 488 bin lira, Drogsan İlaç Sanayi A.Ş’ye 30.5 milyon lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu aynı soruşturma kapsamında daha önce GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 33.3 milyon lira, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ise 184.3 milyon lira idari para cezası vermişti.

 

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