Birçok ilde enerji yatırımları için acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Mut-Mersin Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için güzergaha isabet eden taşınmazlarla, proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

4. Etap doğal gaz depolama projesi için acele kamulaştırma

Ayrıca, Silivri Doğal Gaz Depolama 4. Etap Projesi için güzergaha isabet eden taşınmazlarla, proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesine doğal gaz arzının sağlanması amacıyla Denizli'nin Sarayköy ilçesinde RMS-A doğal gaz dağıtım tesisi kurulacak. Bu kapsamda, tesisin yapımı için Kabağaç Mahallesi'nde bulunan 1055 parsel numaralı taşınmazın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Çorum ve Yozgat illerini kapsayan doğal gaz bağlantı hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla güzergahlar üzerindeki taşınmazlar için acele kamulaştırma yapılacak. Karar kapsamında, projeler doğrultusunda inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yatakları için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet devri ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulması yoluyla BOTAŞ tarafından kamulaştırılacak.