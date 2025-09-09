Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler gerçek usul kapsamına alındı

Büyükşehir Belediyesi olan illerde 30 binin üzerindeki ilçelerde her türlü emtia imalatı ve emtima alım-satımı ile uğraşanlar, inşaatçılar, motorlu taşıt tamiri ve bakımı yapanlar, lokantalar, eğlence yerleri, şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar vergilerini gerçek usul hesabına göre ödeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

8/9/2025 TARİHLİ VE 10380 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1-

(1) Büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30.000’i geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen faaliyette bulunan mükellefler gerçek usulde vergilendirilirler.

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,

b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar (Mühhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar hariç),

c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,

ç) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,

d) Lokanta ve benzeri hizmet işletmeleri işletenler,

e) Eğlence ve istirahat yerleri işletenler,

f) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetiyle bulunanlar.

MADDE 2-

(1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre götürü usulde vergilendirilen mükellefler hakkında 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3-

(1) Bu Karar 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4-

(1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.