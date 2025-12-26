Birçok meslek için yeni dönem: Belgesi olmayanlar çalışamayacak

İplik operatörü, liman forklift operatörü, bitkisel yağ üretim operatörü, çimento üretim elemanı ve doğalgaz sayaç sökme-takma elemanı gibi alanların da dahil olduğu toplam 66 meslek için önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre, Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunmayan kişiler, 12 ayın sonunda bu mesleklerde istihdam edilemeyecek.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen iş kollarına ilişkin 2019/1 ve 2021/1 sayılı tebliğlerde değişiklik öngören düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu adımla birlikte söz konusu mesleklerde belgelendirme zorunluluğu resmen genişletilmiş oldu.

Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, 12 ay sonra çalıştırılamayacak

2019/1 sayılı tebliğde yapılan değişikliğe göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve aralarında ağır vasıta tecrübe sürücüsü, armürlü dokuma kumaş desen hazırlama elemanı, deri işlenti operatörü, iplik operatörü ve liman forklift operatörü gibi mesleklerin bulunduğu 26 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

2021/1 sayılı tebliğde yapılan değişikliğe göre ise yine tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve aralarında bitkisel yağ üretim operatörü, çimento üretim elemanı, doğal gaz sayaç sökme takma elemanı, elektrik tesisatçısı ve presçi gibi mesleklerin bulunduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

Ustalık, diploma ve kurs bitirme belgesi olanlar kapsam dışında

Mesleki Eğitim Kanunu'na göre ustalık belgesi sahipleri ile Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olanların yanı sıra 1 Ocak 2022'den önce Özel Eğitim Kurumları Kanununun ilgili maddesi kapsamında MEB tarafından belirlenen programları başarıyla tamamlayarak kurs bitirme belgesi alanlarda, diploma, ustalık veya kurs bitirme belgelerinde belirtilen bölüm, alan program ve dallarda çalıştırılmaları kaydıyla belge şartı aranmayacak.