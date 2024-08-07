  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bireysel kredilerde sorunlu alacaklar ikiye katlandı
Takip Et

Bireysel kredilerde sorunlu alacaklar ikiye katlandı

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı artarken, Haziran 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar geçen yıla göre yüzde 103 arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bireysel kredilerde sorunlu alacaklar ikiye katlandı
Takip Et

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yılın haziran ayında 118 bin 362 olan yasal takibe intikal eden kişi sayısı bu yıl aynı ayda yaklaşık yüzde 81 oranında artışla 213 bin 989 oldu.

Bu kişilerin 118 bin 855'i bireysel kredi borcunu ödememiş kişilerden oluşurken, 142 bin 28'i bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişilerden oluştu.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 645 bin kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 536 bin kişi oldu.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 43 artarak 891 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre, Haziran 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 103 artış ile 77 milyar TL olarak belirlendi.

TEPAV Makroekonomi Politikaları Direktörü Ali Çufadar, EKONOMİ'ye konuştu: Faiz indirim süreci ekim ayında başlamalıTEPAV Makroekonomi Politikaları Direktörü Ali Çufadar, EKONOMİ'ye konuştu: Faiz indirim süreci ekim ayında başlamalıEkonomi
Avdagiç'ten kredi kartı ve POS ile ödeme açıklaması: İki önemli konuda tereddüt ortadan kalktıAvdagiç'ten kredi kartı ve POS ile ödeme açıklaması: İki önemli konuda tereddüt ortadan kalktıEkonomi
CHP'li Gürer: Bireysel kredi kartı borçları 3,34 trilyon liraya yükseldiCHP'li Gürer: Bireysel kredi kartı borçları 3,34 trilyon liraya yükseldiGündem

 

Ekonomi
Bakan Şimşek: 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada
2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada
Fiyat farkı arttı, diyabet hastaları aynı iğneyi 3-4 kez kullanmak zorunda kalıyor
Diyabet hastaları aynı iğneyi 3-4 kez kullanmak zorunda kalıyor
BESAŞ'tan 1 litrelik pastörize günlük süt fiyatına indirim
BESAŞ'tan 1 litrelik pastörize günlük süt fiyatına indirim
Piyasalar yeniden pozitife döndü
Piyasalar yeniden pozitife döndü
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Satışlar yoğun, biz işimize bakalım
Satışlar yoğun, biz işimize bakalım