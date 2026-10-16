Bireysel kredilerde takip alarmı: İhtiyaç kredilerinde oran rekor seviyeye çıktı

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Bankacılık sektöründe takipteki alacak oranları yükselişini sürdürdü. BDDK verilerine göre, ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı 9 Ekim itibarıyla yüzde 6,83’e çıktı. Böylece önceki en yüksek seviye olan yüzde 6,66 aşılırken, yeni bir zirve kaydedildi.

Bireysel kredi kartlarında da takipteki alacak oranı yükselişini sürdürerek yüzde 5,9 seviyesine çıktı. Sektör genelinde toplam takipteki alacak oranı ise yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

Bireysel kredilerde geri ödeme riski artıyor

Veriler, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları ve sektör genelindeki takipteki alacak oranlarının 2024'teki düşük seviyelerinden sonra yükselişe geçtiğine işaret ediyor. Söz konusu oranlarda 2025 ve 2026 boyunca devam eden artış eğilimi, bireysel kredilerde geri ödeme performansının izlenmesini daha önemli hale getiriyor.

İhtiyaç kredileri zirveye ulaştı

İhtiyaç kredilerinde takip oranının tarihi zirveye ulaşması, bireysel kredi segmentindeki bozulmanın öne çıkan göstergelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kredi kartları ve sektör genelindeki oranlarda görülen yükseliş de takipteki alacaklardaki artışın tek bir kredi türüyle sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.