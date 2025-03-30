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Bireysel sıfır taşıtlar UTTS kapsamından çıkarıldı

Bireysel sıfır taşıtların, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) kapsamından çıkarılması kararlaştırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Bireysel sıfır taşıtlar UTTS kapsamından çıkarıldı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan U​​​​​​​lusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce yapılan düzenleme gereğince 1 Temmuz'dan itibaren satılacak bireysel sıfır taşıtlar UTTS'ye dahil olmasına ilişkin uygulamaya son verildi.

Sıfır araçlara taşıt tanıma birimine gerek kalmadı

Böylece bireysel sıfır taşıtlara UTTS kapsamında taşıt tanıma birimi (TTB) takılmasına gerek kalmayacak.

İş amaçlı taşıtları kapsıyor

UTTS, vergi mükellefleri tarafından iş amaçlı kullanılan taşıtlar için uygulanacak, mükellefiyeti olmayanların sıfır taşıtları ise UTTS kapsamına dahil olmayacak.

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