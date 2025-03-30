Bireysel sıfır taşıtlar UTTS kapsamından çıkarıldı
Bireysel sıfır taşıtların, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) kapsamından çıkarılması kararlaştırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, daha önce yapılan düzenleme gereğince 1 Temmuz'dan itibaren satılacak bireysel sıfır taşıtlar UTTS'ye dahil olmasına ilişkin uygulamaya son verildi.
Sıfır araçlara taşıt tanıma birimine gerek kalmadı
Böylece bireysel sıfır taşıtlara UTTS kapsamında taşıt tanıma birimi (TTB) takılmasına gerek kalmayacak.
İş amaçlı taşıtları kapsıyor
UTTS, vergi mükellefleri tarafından iş amaçlı kullanılan taşıtlar için uygulanacak, mükellefiyeti olmayanların sıfır taşıtları ise UTTS kapsamına dahil olmayacak.