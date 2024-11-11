Bireyselde batık karta yüklendi!

İBRAHİM EKİNCİ

Yüksek faizler ve satın alma gücündeki kayıplar, bireysel kredi kartlarında ilk 10 ayda 30 milyar TL’den fazla alacağı takibe düşürdü. Bireysel kredi kartlarındaki takipteki alacakların yüzde 65,2’si, kurumsal kredi kartlarında yüzde 49,9’u son 10 ayda takibe düşenlerden geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verilerinden yapılan hesaplamaya göre, bu yılın ilk 10 ayında (5 Ocak – 1 Kasım) takibe düşen alacak miktarının toplam takibe düşen içindeki oranı çok yüksek görünüyor. Bireysel kredi kartlarında, toplam takibe düşen alacakların yüzde 65,2’si bu yıl ilk 10 ayda takibe düşenlerden oluşuyor. 5 Ocak itibariyle bireysel kredi kartlarında toplam takibe düşen alacak miktarı 16 milyar iken, 1 Kasım’da bu rakam 46 milyar 133 milyon lira. Dolayısıyla toplamın 3’te 2’si bu yılın ilk 10 ayında gerçekleşmiş görünüyor.

Bunun etkisiyle “tüketici kredileri + bireysel kredi kartları” bakiyesinde de ilk 10 ayın payı yüzde 51,3’e gelmiş. Tüketici kredilerinde de bu yıl ilk 10 ayın payı, toplamda yüzde 38 gibi yüksek bir orana denk geliyor. Durum kurumsal kredi kartlarında da çok parlak değil. 5 Ocak 2024’te bakiyesi 3 milyar 647 milyon lira. 10 ay sonra, 1 Kasım’da bakiyesi 7 milyar 273 milyar lira. Özeti, burada da yüzde 49,9 artış olmuş. Taşıt kredilerinde takibe düşün toplam kredilerin yüzde 37,5’i, konut kredilerinde yüzde 26,9’u, ihtiyaç kredilerinde yüzde 38,2’si bu yıl ilk 10 ayda takibe düşenlerden geliyor.

En düşük takip oranı ticaride

Takibe düşen “ticari ve diğer” kredilerin bakiyesi 5 Ocak’ta 145 milyar 864 milyon lira. 1 Kasım’da bu rakam 179 milyar 943 milyon lira. Yani, toplamın yüzde 18,9’u bu yılın ilk 10 ayında takibe düşenlerden oluşuyor. 5 Ocak itibariyle takipteki KOBİ kredilerinin bakiyesi 57 milyar 123 milyon lira iken 1 Kasım’da bu rakam 77 milyar 978 milyon lira. Buna göre takipteki alacakların yüzde 26.7’si bu on ayda takibe düşen kısımdan geliyor. Toplam takipteki alacaklar, sektör olarak 274 milyar 621 milyon lira gözüküyor. Bunun yüzde 30,1’i, yani 82 milyar 637 milyon lirası son 10 ayda takibe düşenlerden oluşuyor. Sektörde takipteki alacakların nakdi kredilere oranı yüzde 1.71 gözüküyor. Bu oran oldukça düşük. Ancak son 10 ayın verileri bozulmanın hızlandığını gösteriyor.