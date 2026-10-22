Biri Türkiye’de bir ilke imza atmıştı: Borsada işlem gören iki şirketin konkordato davasında kritik karar

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Borsa İstanbul'da işlem gören Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) ile Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BARMA) hakkında yürütülen konkordato davalarında birer yıllık kesin mühlet kararı verildi.

İlaç ve ambalaj sektörlerinde faaliyet gösteren iki şirket, 22 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları açıklamalarla mahkeme kararlarını duyurdu.

Türkiye'nin ilk özel aşı üretim tesisini kurmuştu

Battal Holding bünyesinde 2010 yılında faaliyetlerine başlayan Türk İlaç ve Serum Sanayi, beşeri ilaç ve aşı üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin ilk özel aşı üretim tesisini kuran şirketin konkordato süreci Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde devam ediyor.

Şirketin KAP açıklamasına göre mahkeme, 2026/477 Esas numaralı dava kapsamında 2 Kasım 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine hükmetti.

Davanın tarafları arasında Türk İlaç'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal ile şirket sermayesinde yüzde 5,17 paya ve yüzde 12,66 oy hakkına sahip Battal Holding A.Ş. de bulunuyor. Kesin mühlet, 22 Ekim'deki duruşmada tüm davacılar için geçerli olacak şekilde kararlaştırıldı.

Türk İlaç'ın 2 Haziran 2026'da başlayan geçici mühlet süresi, 25 Ağustos'taki duruşmada iki ay uzatılmıştı.

Barem Ambalaj'a da kesin mühlet verildi

Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Barem Ambalaj'ın konkordato davası ise İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, 2026/810 Esas numaralı dosyanın 22 Ekim'deki duruşmasında şirketin sunduğu ön proje ve mali verileri inceleyerek konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalini değerlendirdi. Bu kapsamda Barem Ambalaj lehine bir yıllık kesin mühlet verilmesine hükmedildi.

Konkordato komiseri Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk'in de bu süre boyunca görevini sürdürmesi kararlaştırıldı.

Şirket hakkında daha önce 30 Temmuz 2026'dan itibaren üç aylık geçici mühlet uygulanmıştı.

Üretim sürecek, kağıt fabrikasının satışı görüşülecek

Barem Ambalaj, konkordato sürecine rağmen İzmir, Gaziantep ve Karaman'daki tesislerinde üretim ve ticari faaliyetlerini kesintisiz sürdüreceğini bildirdi.

Şirket, kesin mühlet döneminde borçlarını faaliyet döngüsüne uygun şekilde yeniden yapılandırmayı ve alacaklılarıyla sürdürülebilir bir ödeme planı üzerinde anlaşmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Konya Ereğli Kağıt Fabrikasının satışına yönelik görüşmeler de gerçekleştirilecek.

Her iki şirketin konkordato süreci mahkeme gözetiminde devam ederken, kesin mühletin sonunda izlenecek yol, borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaların sonucuna ve yargı sürecine bağlı olacak.

Konkordato sürecinde bundan sonra ne olacak?

Her iki şirkete verilen bir yıllık kesin mühlet, konkordato süreçlerinin tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Bu dönemde şirketlerin mali durumlarını iyileştirmeye, borçlarını yeniden yapılandırmaya ve alacaklılarla ödeme planı üzerinde uzlaşmaya yönelik çalışmalar yürütülecek.

Süreçlerin nasıl sonuçlanacağı ise konkordato projelerinin uygulanabilirliğine, alacaklılarla yapılacak anlaşmalara ve mahkemelerin vereceği kararlara bağlı olacak.