Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı 20 bin lirayı aştı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ağustos ayı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmadaki hesaplamalara göre, açlık sınırı aylık 182 lira artışla 20 bin 958 liraya, yoksulluk sınırı da 1.855 lira artışla 64 bin 157 liraya çıktı.

Açlık sınırı Ocak-Ağustos döneminde toplam 4 bin 475 lira arttı.

Birleşik Kamu-İş alt birimi KAMU-AR’ın araştırmasında, bir önceki aya göre değişme göstermeyen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama tutarı son bir yılda 1.524 lira artarken, meyve için harcanması gereken tutar, önceki aya göre 111 lira, geçen yılın aynı ayına göre 847 lira artışla 2 bin 86 liraya, sebze için harcaması gereken tutar önceki aya göre 33 lira, geçen yılın aynı ayına göre de 583 lira artışla 2 bin 453 liraya çıktı.

Gıdada yükseliş sürüyor

Ankara’da yapılan araştırmaya göre, ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama tutarı bir ayda 12 lira artarak 1.761 liraya yükselirken, pirinç ve bulgur harcamaları 835 lira, yağ için yapılması gereken harcama ise 573 lira oldu.

Yetişkin bir erkek için 2.800, kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamalarda, ağustos ayında açlık sınırı yetişkin erkek için 6 bin 119 lira, yetişkin kadın için 4 bin 804 lira, genç için 6 bin 547 lira ve çocuk için de 3 bin 488 lira oldu.

Ağustos ayında dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları 1.895 lira olurken, barınma (kira dâhil) harcamaları 10 bin 663 lira, ev eşyası harcamaları 5 bin 376 lira, sağlık harcamaları da 1.767 lira oldu.

Asgari ücret ve emekli aylıkları açlık sınırının çok gerisinde kaldı

Ulaştırma için yapılan aylık harcama 12 bin 925 liraya çıkarken, haberleşme harcamaları 1.359 lira, eğlence ve kültür harcamaları 1.263 lira, eğitim harcamaları 930 lira, tatil-otel harcamaları 4 bin 721 lira ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar da 2 bin 301 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar Ocak-Ağustos döneminde 12 bin 854 lira arttı.

17 bin 2 lira olan asgari ücret, ağustosta 20 bin 958 liraya çıkan açlık sınırının, 3.956 lira altında kalırken, 64 bin 157 lira olan yoksulluk sınırının da yüzde 26,5’i oldu. 12 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ise açlık sınırının yüzde 59,6’sını karşılayabiliyor.