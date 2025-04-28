Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı 26 bin lirayı aştı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı KAMU-AR’ın Nisan 2025 raporuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli yaşayabilmesi için yapması gereken harcamalar enflasyonun etkisiyle ciddi oranda arttı. Buna göre açlık sınırı bir ayda 452 lira yükselerek 26 bin 178 liraya çıkarken, yoksulluk sınırı da bin 182 lira artarak 79 bin 413 liraya ulaştı.

Araştırmada, yüksek enflasyonun yalnızca gıda ürünlerinde değil, barınmadan ulaştırmaya kadar birçok temel ihtiyaç grubunda da etkili fiyat artışlarına neden olduğu vurgulandı. Son bir yıl içinde açlık sınırında 6 bin 288 lira, yoksulluk sınırında ise 21 bin 208 liralık artış kaydedildi.

Asgari ücret, nisan itibarıyla açlık sınırının altında

KAMU-AR verilerine göre, 2025 yılında geçerli olan 22 bin 104 liralık asgari ücret, Nisan itibarıyla açlık sınırının 4 bin 74 lira altında kaldı. Bu durum, dört kişilik bir ailenin yalnızca 25 günlük gıda ihtiyacını karşılayabilecek bir seviyeye işaret ediyor. Ailede iki kişinin asgari ücretle çalışması halinde dahi toplam gelir yoksulluk sınırına ulaşamıyor.

Öte yandan, yıl içerisinde 14 bin 469 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylığının ise sadece 16 günlük beslenme harcamasına yetebildiği tespit edildi.

Gıda dışı harcamalarda yükseliş gözlendi

Araştırmada Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlar esas alınarak yapılan hesaplamalar dikkat çekti. Buna göre, et, balık ve yumurta için yapılması gereken aylık harcama 7 bin 920 lira olurken, süt, yoğurt ve peynir için bu rakam 5 bin 297 lira olarak hesaplandı.

Taze sebze ve meyve için gereken toplam harcama ise 6 bin 244 liraya ulaştı. Ekmek, un ve makarna gibi temel ürünler için yapılması gereken harcama 2 bin 172 liraya, pirinç ve bulgur harcamaları ise 997 liraya çıktı.

Yoksulluk sınırı hesaplanırken dikkate alınan gıda dışı harcamalarda da yükseliş gözlendi. Nisan ayında barınma (kira dâhil) giderleri ortalama 14 bin 765 lira, ulaştırma giderleri 14 bin 575 lira, ev eşyası harcamaları ise 6 bin 497 liraya yükseldi.

Sağlık harcamaları ortalama 2 bin 313 lira, haberleşme giderleri bin 528 lira, eğitim harcamaları ise 1.471 lira seviyesinde gerçekleşti. Tatil ve otel harcamaları 5 bin 751 liraya, çeşitli mal ve hizmetler için yapılan harcamalar ise 2 bin 870 liraya kadar çıktı.

KAMU-AR, yetişkin erkek için açlık sınırını 7 bin 643 lira, yetişkin kadın için 6 bin lira, genç birey için 8 bin 178 lira ve çocuk için 4 bin 357 lira olarak hesapladı. Bu rakamlar, her bireyin günlük kalori ihtiyacı esas alınarak belirlendi.

Yoksulluk sınırı artış gösterdi

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürebilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarı, Nisan 2025 itibarıyla 79 bin 413 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı, son bir ayda 1 bin 183 lira, yılbaşından bu yana 8 bin 365 lira ve son bir yılda ise 21 bin 208 lira artış gösterdi.