Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı 8.657 liraya yükseldi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar nedeniyle dört kişilik bir aile için kasım ayında açlık sınırının 8.657 TL'ye yükseldiğini, yoksulluk sınırının ise 25.422 TL'ye çıktığını açıkladı.

"Birleşik Kamu-İş Açlık-Yoksulluk Araştırması Kasım 2022" sonuçlarına göre, açlık sınırı kasımda bir önceki aya göre 434 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 475 lira artarak 16.765 liraya yükseldi. Kasımda yoksulluk sınırı önceki aya göre da 909 lira arttı.

Buna göre son bir yılda açlık sınırı 4.767 TL, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 7.558 TL artmış oldu.

Açıklamada, "Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 12.325 liralık artış gösterdi" denildi.