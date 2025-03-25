Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı martta yükselerek 26 bin liraya yaklaştı!

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı martta 25 bin lira sınırını geçerek sınırını geçerek 26 bin liraya yaklaşırken, yoksulluk sınırı da gıdanın yanı sıra, barınma, ulaştırma, ev eşyası, gibi harcama gruplarında yaşanan yüksek fiyat artışlarının etkisiyle 78 bin 230 liraya kadar tırmandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gereken gıda harcamasının yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Mart 2025 sonuçlarını açıkladı.

Yoksulluk sınırı 20 bin 950 lira arttı

Açlık sınırının önceki aya göre 1.516 lira arttığı martta gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 1 bin 374 liralık artışla 52 bin 505 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 2 bin 889 lira arttı. Mart 2025 itibariyle son 12 ayda ise açlık sınırı 5 bin 628 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 15 bin 323 lira ve yoksulluk sınırı 20 bin 950 liralık artış kaydetti.

Asgari ücret açlık sınırından 3 bin 622 lira düşük

Açlık sınırı yılın ilk üç ayında toplam 2 bin 470 lira arttı ve daha üçüncü ayda 2025 yılının tamamında uygulanacak olan 22 bin 104 liralık asgari ücretin 3 bin 622 lira üzerine çıktı. Asgari ücret dört kişilik bir ailenin sadece 26 günlük beslenme harcamasını karşılıyor. Yeni asgari ücret yoksulluk sınırının ise üçte birini bile karşılamıyor. Buna göre ailede iki kişinin asgari ücretle çalışarak kazanacağı ücret bile yoksulluk sınırına ulaşmıyor. Bu yıl 14 bin 469 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ise sadece 17 günlük beslenmeye yetiyor.

Açlık sınırı

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurta için aylık olarak yapılması gereken harcanmanın tutarı martta bir önceki aya göre 810 lira, yıllık olarak ise 1 bin 908 lira artarak 7 bin 648 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre değişmedi, geçen yıla göre ise 76 liralık artışla 487 lira oldu.

Martta 13 lira azalarak 5 bin 313 liraya inen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama son bir yılda ise 1.007 lira arttı. Meyve için harcanması gereken para önceki aya göre 230 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 254 lira artarak 2 bin 421 lira oldu. Sebze için harcaması gereken tutar ise önceki aya göre 514 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 966 lira artarak 3 bin 763 lira olarak gerçekleşti.

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama martta 49 lira azalarak 2 bin 123 liraya, pirinç ve bulgur harcamaları bir lira artarak 986 liraya çıktı. Yağ için yapılması gereken harcama ise 17 liralık artışla 589 liraya yükseldi.

Şeker, bal, pekmez, reçel harcaması önceki aya göre 22 lira artarak 1.806 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 14 lira azalarak 591 liraya indi.

Yetişkin erkek için 2.800, kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre mart ayı açlık sınırı yetişkin erkek için 7 bin 511 lira, yetişkin kadın için 5 bin 896 lira, çocuk için 4 bin 281 lira ve genç için de 8 bin 37 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı ihtiyaçların fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki ihtiyaçlarını “insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissetmeden” karşılayabilmesi için aylık olarak yapılması gereken harcama tutarı da martta 52 bin 505 liraya kadar çıktı.

Martta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları ortalama 2 bin 10 liraya inerken, barınma (kira dâhil) harcamaları ortalama 14 bin 461 liraya, ev eşyası harcamaları 6 bin 350 liraya yükseldi. Sağlık harcamaları 2 bin 297 liraya indi. Ulaştırma harcamaları 14 bin 539 liraya çıktı. Haberleşme harcamaları bin 522 liraya yükselirken eğlence ve kültür harcamaları 1.473 liraya, eğitim harcamaları 1.405 liraya çıktı. Tatil-otel harcamaları 5 bin 630 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 2 bin 820 liraya kadar yükseldi.

Yoksulluk sınırı

Dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi duymadan yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Mart 2025 itibariyle 78 bin 230 liraya tırmandı. Yoksulluk sınırında martta 2 bin 889 liralık, yılın ilk çeyreğinde 7 bin 182 liralık ve son 12 aylık dönemde ise 20 bin 950 liralık artış oldu.