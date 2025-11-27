Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı yıl bitmeden 30 bini aştı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı KAMU-AR’ın Kasım 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması, Türkiye’de geçim şartlarının ne kadar ağırlaştığını bir kez daha ortaya koydu. Buna göre açlık sınırı 30 bin 327 TL’ye çıkarak net asgari ücreti 8 bin 61 TL geride bıraktı. Dört kişilik bir aile için hesaplanan yoksulluk sınırı ise 93 bin 697 TL’ye ulaştı; bu tutar, dört asgari ücretin toplamını 5 bin 281 TL aşıyor.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise 7 bin 762 TL’lik artış

Verilere göre yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenme için yapılması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı, kasımda bir önceki aya göre 266 TL yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise 7 bin 762 TL’lik artış kaydedildi. Gıda dışındaki zorunlu ihtiyaçlar için yapılan harcamalar da kasım ayında 1.193 TL artarak 63 bin 370 TL’ye çıktı. Böylece toplam yoksulluk sınırı aylık bazda 1.459 TL daha yükselmiş oldu.

Mevcut asgari ücret açlık sınırının çok gerisinde

KAMU-AR, mevcut asgari ücretin yalnızca dört kişilik bir ailenin 21 günlük gıda harcamasını karşılayabildiğini vurguladı. Raporda, 2025 boyunca değiştirilmeyen ve aylık 22 bin 104 TL olarak uygulanan net asgari ücretin, yalnızca açlık sınırına ulaşabilmesi için bile en az yüzde 37,2 oranında artırılması gerektiği belirtildi.

En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL seviyesinde kalırken bu rakam, dört kişilik bir ailenin sadece 16 günlük gıda ihtiyacını karşılayabiliyor. Temmuz zammıyla birlikte 50 bin 534 TL’ye yükselen en düşük memur maaşı yoksulluk sınırının ancak yüzde 54’ünü karşılayabiliyor.

Ortalama 57 bin 310 TL olan memur maaşı da bu sınırın yalnızca yüzde 61’ine denk geliyor. Yoksulluk sınırını aşmak için en düşük memur maaşında yüzde 85,4, ortalama memur maaşında ise yüzde 63,5 oranında artış yapılması gerektiği belirtiliyor.

Kasım ayında gıda fiyatlarında et, balık ve yumurta öne çıktı

Kasımda en fazla artış et, balık ve yumurta grubunda yaşandı. Bu kalemler için yapılması gereken harcama 208 liralık yükselişle 9 bin 323 TL oldu. Süt, yoğurt ve peynir grubunda aylık artış 65 TL, yıllık artış ise 1.751 TL olarak gerçekleşti. Sebze harcamaları 50 lira artışla 3 bin 548 liraya çıkarken, meyve harcamaları 92 lira azaldı ancak yıllık bazda 1.349 liralık artışla 3 bin 189 TL’ye ulaştı. Zeytin, pirinç-bulgur, ekmek ve un gibi ürünlerde ise fiyatlar kasım ayında sabit kaldı.