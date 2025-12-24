Birleşik Kamu-İş raporu: Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın Aralık 2025 açlık ve yoksulluk sınırı araştırması, geçim koşullarındaki ağırlaşmayı ortaya koydu. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 30 bin 655 liraya çıktı. Açlık sınırı, 2025 yılı genelinde toplam 7 bin 399 liralık artış kaydetti.

Araştırmada, gıda dışı kalemlerdeki yükselişin etkisiyle yoksulluk sınırının 94 bin 913 liraya ulaştığı belirtildi. Yoksulluk sınırı yalnızca aralık ayında 1.216 lira, 2025 yılının tamamında ise 23 bin 865 lira arttı. Veriler, hane bütçeleri üzerindeki baskının yıl boyunca belirgin biçimde derinleştiğine işaret etti.

En az yüzde 40 oranında artırılması gerekiyordu

Net 22 bin 104 lira olan 2025 yılı asgari ücreti, açlık sınırının 8 bin 551 lira gerisinde kaldı. 2026 yılı için yüzde 27 artışla belirlenen yeni net asgari ücret ise 28 bin 75 lira oldu. Ancak bu rakam da Aralık 2025 itibariyle açlık sınırının 2 bin 580 lira altında kalıyor. Raporda, “Açlık sınırına gelebilmesi için asgari ücretin en az yüzde 40 oranında artırılması gerekiyordu” ifadeleri yer aldı.

Üç asgari ücretin toplamı dahi yoksulluk sınırını aşamıyor

Mevcut asgari ücret, dört kişilik bir ailenin sadece 21 günlük, 2026’da ödenecek olan ise yalnızca 27 günlük beslenme ihtiyacını karşılayabiliyor. Yoksulluk sınırının ise ancak dörtte birini kapsayabiliyor. “Ailede dört kişinin asgari ücretle çalışarak haneye getireceği gelir bile yoksulluk sınırının 6 bin 497 lira altında kalıyor” değerlendirmesi yapıldı. Üç asgari ücretin toplamı dahi yoksulluk sınırını aşamıyor.

En düşük emekli aylığı 16 günlük gıdaya yetiyor

Bu yılın ikinci yarısında 16 bin 881 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı yalnızca 16 günlük gıda harcamasını karşılayabiliyor. Mevcut enflasyonla birlikte 2026 başında bu rakamın 19 bin liraya çıkabileceği öngörülüyor. En düşük memur maaşı 50 bin 534 lira olurken, yoksulluk sınırının yalnızca yüzde 53’ünü karşılayabiliyor. Ortalama memur maaşı ise yüzde 60’ına denk geliyor. Rapor, bu oranların yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için en az yüzde 87,8 ve yüzde 65,6 oranlarında zam yapılması gerektiğini belirtiyor.

Gıda harcamaları

Aralık 2025’te dengeli beslenme için yapılması gereken toplam gıda harcaması 30 bin 655 liraya ulaştı. Bu tutarın 9 bin 711 lirası et, balık, yumurta; 6 bin 624 lirası süt, yoğurt, peynir; 3 bin 550 lirası sebze; 2 bin 962 lirası meyve; 2 bin 486 lirası ekmek, un ve makarna harcamalarından oluştu. Özellikle şeker, bal, pekmez ve reçel harcamaları aylık bazda 148 lira artarak 2 bin 365 liraya yükseldi.

Gıda dışı kalemlerde dört kişilik bir ailenin aylık harcaması Aralık 2025 itibarıyla 64 bin 258 lira oldu. Barınma harcamaları 18 bin 990 liraya, ulaştırma harcamaları 17 bin 571 liraya, ev eşyası giderleri ise 7 bin 339 liraya çıktı. Giyim, sağlık, haberleşme, eğitim ve tatil harcamaları da dahil edildiğinde, toplam gıda dışı harcama 64 bin 258 lirayı buldu.