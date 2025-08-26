Birleşik Kamu-İş'ten Hakem Heyeti’nin kararına tepki: Sefalet zammını kabul etmiyoruz

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026-2027 dönemi maaş artış kararını beklenen süreden önce açıkladı. Kurul, 2026 yılı için %11+%7 oranındaki teklifi değiştirmezken, 2027 yılına yalnızca %1'lik ek artış yapılmasına karar verdi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, yaptığı yazılı açıklamayla karara sert tepki gösterdi. Konfederasyon, "Bu kararın Hakem Kurulu'ndan veya Maliye Bakanı'ndan değil, doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından verildiği açıktır" ifadelerini kullanarak süreci eleştirdi. Kararın, kamu emekçilerinin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu vurgulandı.

Konfederasyon, üyelerinin çoğunun Cumhurbaşkanı tarafından atandığı Hakem Heyeti’nin yapısının siyasi çoğunluğa dayandığını ve kamu emekçileri lehine karar alınmasının bu yapı altında mümkün olmadığını vurguladı.

"Sefalet zammını kabul etmiyoruz"

Birleşik Kamu-İş, kararı "sefalet zammı" olarak niteleyerek kabul etmeyeceklerini bildirdi. Kamu emekçilerinin yoksulluğa mahkûm edildiğini belirten konfederasyon, “Hakem Heyeti süreci yalnızca bir formaliteden ibarettir” ifadelerine yer verdi. Konfederasyon, demokratik mücadele yollarını kullanarak kamu çalışanları için adil bir düzenleme yapılması adına tüm siyasi partilerle ve diğer emek örgütleriyle birlikte mücadele edeceklerini duyurdu.

"Geri adım atmayacağız"

Açıklamanın sonunda, kamuoyuna ve tüm emek örgütlerine “kamu emekçilerinin insanca yaşam mücadelesine destek olma” çağrısı yapıldı. Birleşik Kamu-İş, “Emeğimizin ve alın terimizin karşılığını alıncaya kadar geri adım atmayacağız” diyerek mücadeleyi büyütme mesajı verdi.