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Birleşik Krallık bu Türk yatırımını konuşuyor: 1 milyar sterlinlik yatırım 147 kişiye istihdam sağlayacak

Eren Holding, Galler'deki Shotton Mill kağıt üretim tesisine 1 milyar sterlin yatırım yaparak Birleşik Krallık'ın en büyük kağıt üretim sahasını kurmayı hedefliyor. Yatırım, 147 kişiye istihdam sağlayacak ve tam kapasitede 220 kişiye daha iş imkanı sunacak.

Haber Merkezi
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Birleşik Krallık bu Türk yatırımını konuşuyor: 1 milyar sterlinlik yatırım 147 kişiye istihdam sağlayacak
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Eren Holding, 2021 yılında Galler'deki Shotton Mill isimli kağıt üretim tesisini almıştı. Birleşik Krallık ve Galler hükümetleri, Eren Holding'in, Shotton Mill'in yeniden geliştirilmesine yönelik yapılacak 1 milyar sterlinlik yatırımını doğruladı. Shotton Mill, bu yatırımla birlikte, Birleşik Krallık'ın en büyük kağıt üretim sahası olacak.

Galler ve Birleşik Krallık hükümetlerinden projeye destek

CNBC-e'nin haberine göre Yatırım için Galler hükümeti yaklaşık 13 milyon sterlinlik fon sağlarken, Birleşik Krallık İhracat Finansmanı’ndan da (UKEF) 136 milyon sterlin destek alındı.

Yapılan açıklamaya göre UKEF, HSBC ve Credit Suisse'in proje için borç finansmanı ayarlamasına olanak tanıyan bir garanti vererek projeye destek oldu.

Shotton Mill'in 5 yıl içinde cirosunun yüzde 10'unu ihraç etmesi koşuluyla sunulan UKEF desteği ile Eren yatırımının Galler ve Birleşik Krallık kağıt ihracatını artırması bekleniyor.

Shotton Mill'de istihdam artacak

Yatırım ile 147 kişi istihdam edilecek ve tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 220 kişiye daha iş imkanı sağlanacak.

Eren Holding'in projeye yönelik planları, atık kağıtların geri dönüştürülerek kağıt üretiminin artırılmasını içeriyor. Ayrıca, tesis çevre dostu bir modelle üretim yaparak kendi atık suyunu arıtacak ve yeniden kullanacak.

İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, bu yatırımın Galler ekonomisine olan güveni gösterdiğini belirterek, yerel nitelikli işleri destekleyeceğini ve yaşam standartlarını yükselteceğini ifade etti.

Galler Ekonomi Bakanı Rebecca Evans ise yatırımın bölge için sürdürülebilir bir ekonomik geleceğe kapı aralayacağını vurguladı.

Eren Holding’in yönetim kurulu üyesi Hamdullah Eren, Shotton Mill’in en gelişmiş kağıt üretim kampüsü olacağını ve bu tesisin sadece Deeside için değil, Galler ve Türkiye için de gurur kaynağı olacağını söyledi.

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