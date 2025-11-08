Birleşik Krallık’ın ihracatında 23’üncü, ithalatında 14’üncüyüz

MEHMET DOĞAN ERDOĞAN/İNGİLTERE

Birleşik Krallık Ticaret ve İş Departmanı’nın 31 Ekim tarihli Ticaret ve Yatırım Bilgi Notu, İngiltere ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin en yeni fotoğrafını çekti. Rapora göre Türkiye, Birleşik Krallık’ın ihracatında 23’üncü, ithalatında ise 14’üncü sırada yer alıyor. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 2025’in ikinci çeyrek sonuna kadar olan dört çeyreklik dönemde 27,9 milyar sterline ulaştı. Bu, bir yıl önceki yıla göre yüzde 4,4’lük artış anlamına geliyor. Böylece Türkiye, İngiltere’nin toplam ticaretinde yüzde 1,5 payla 17’nci sırada yer aldı.

İki ülke toplam ticareti 2014 yılında 14,4 milyar sterlin seviyesindeydi. Birleşik Krallık’ın Türkiye’ye toplam ihracatı yüzde 2,4 artışla 9,9 milyar sterlin oldu. Birleşik Krallık’ın Türkiye’den toplam ithalatı ise aynı dönemde 18 milyar sterlin olarak kaydedildi. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6’lık, yani 951 milyon sterlinlik bir artış anlamına geliyor. Potansiyel ise çok daha büyük. Çünkü Türkiye, Birleşik Krallık'ın yaptığı mal ithalatından sadece yüzde 1,7 pay aldı. 2024 yılında yaklaşık 7 bin 800 Birleşik Krallık KDV mükellefi işletme Türkiye’ye mal ihracatı yaptı. Aynı yıl yaklaşık 14 bin 200 Birleşik Krallık KDV mükellefi işletme Türkiye’den mal ithalatı gerçekleştirdi.

2025 yılının ikinci çeyreği sonuna kadarki dört çeyrek dönemde, Birleşik Krallık’ın Türkiye’den ithal ettiği ilk 5 mal grubu ve bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle oldu:

Ticari araç 2,7 milyar sterlin (+%12,7)

Otomobil 1,5 milyar sterlin (+%37,1)

Hazır giyim 940 milyon sterlin (-%3,2)

Elektrikli cihazlar 810 milyon sterlin (+%22)

Tüketici elektroniği 762 milyon sterlin (-%10,4)

Birleşik Krallık’ın Türkiye’ye ihracatında ilk sırayı 1,6 milyar sterlinle mekanik güç jeneratörleri aldı. Onu 798 milyon sterlinle otomobil, 594 milyon sterlinle metal hurdası ve cevherleri, 489 milyon sterlinle içecek ve tütün ürünleri, 307 milyon sterlinle de ilaç ürünleri izledi.

İngiltere'de 2026’da Göbeklitepe sergisi hazırlığı

Turizm sektörünün önemli buluşma noktalarından olan Dünya Seyahat Fuarı (WTM), İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildi. “Dünyanın en büyük 2'nci turizm fuarı" olan WTM’de Türkiye, 909 metrekarelik stant alanıyla yer aldı. 76 sektör temsilcisi kurum, Türkiye standında alt katılımcı olarak fuara katılım sağladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu seneyi (İngiltere'den gelen) 4 milyon 250 bin ziyaretçiyle kapatacağız. Önümüzdeki sene hedefl miz, İngiliz pazarından 4,5 milyonun üzerinde ziyaretçi almak." dedi. Ersoy, WTM'de turizm sektörü profesyonelleriyle bir araya geldiklerini belirterek, bu fuarın sektörün kapanışı ve yeni sezonun açılışıyla ilgili fikir sahibi olunmasını sağlayan önemli pazarlardan biri olduğunu söyledi. Ersoy, "İtalya'da Kolezyum'da düzenlenen Göbeklitepe sergisini 2026 Eylül ayında İngiltere’de düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.

Rolls-Royce’tan Eurofighter açıklaması

Rolls-Royce Üst Yöneticisi (CEO) Tufan Erginbilgiç, Türkiye ile İngiltere arasındaki Eurofighter Typhoon anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Erginbilgiç, anlaşmanın Birleşik Krallık'ın savunma sanayi stratejisi politikasına, muharebe hava sektörüne ve artan ihracatına odaklandığını, ayrıca Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirdiğini gösterdiğini belirtti. Typhoon uçağının Bristol'da üretilen EJ200 motorunu tedarik eden EUROJET konsorsiyumunda yer aldıklarını belirten Erginbilgiç, "Dünya çapında muharebe hava filolarının bel kemiği olan Typhoon uçağının Bristol'da üretilen EJ200 motorunu tedarik eden EUROJET konsorsiyumunda yer alarak, bu kritik kapasiteye güç sağlamaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

41 milyon dolara Londra’da çekildi

İngiltere uzun süredir, döviz kazandıran yapımları ülkeye çekmek için agresif teşvik politikaları izliyor. Son bir örnek Daniel Craig’in başrolünde yer aldığı yeni “Knives Out (Bıçaklar Çekildi)” filmi oldu. Netflix yapımı, İngiltere hükümetinden aldığı 41 milyon dolarlık teşvik sayesinde New York yerine Londra’da çekildi. “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” adlı yapım, aslında ABD’de geçiyormuş gibi görünen sahnelerini Londra’nın banliyölerinde film aldı. İngiltere’nin Audio-Visual Expenditure Credit programı kapsamında verilen bu teşvik, ülkede yapılan uygun harcamaların yüzde 25,5’ine kadar nakit geri ödeme sağlıyor. Bu sayede Netflix’in film bütçesi 192,7 milyon dolardan 151,7 milyon dolara indi. Film aralık ortasında Netflix’te yayımlanmadan önce Kasım ayında sinemalarda gösterime girecek.