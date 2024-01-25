Birlikte Daha Güçlü: Reklam & Ekonomi

Birçok zorlukla mücadele ettiğimiz 2023 'ü geride bıraktığımız şu günlerde, önümüzdeki bir yılı planlarken, sektörümüzün ekonomiye katkısını hatırlamak ve hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz ay Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneği (REPİD) tarafından “Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı” başlıklı araştırma raporunun ikinci faz sonuçları açıklandı.

Son 5,5 yıllık dönemin analizi niteliğindeki rapor, Türkiye’de reklam yatırımlarının ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısının %6.34 olduğunu ortaya koymuş ve reklam sektörünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin sadece doğrudan katkılarla sınırlı olmadığının, aynı zamanda reklam sektörünün diğer endüstrilere de dolaylı yollarla pozitif etki yarattığının altını çizmiştir.

Öte yandan, sektörümüzün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’dan aldığı payın %0.4 ile sınırlı kaldığını ve ciddi bir büyüme potansiyeli taşıdığını da görüyoruz. 2023’ün makroekonomik zorlukları ve belirsizlikleri devam ederken, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları ve karar mekanizmaları bu zorluklar ışığında hızla dönüşürken, bizlere düşen, veriyi ve veriden doğan içgörüyü merkeze alarak markalarımızın büyüme stratejilerini şekillendirmek.

2023’ün ilk yarısında enflasyon üstü oranlarla büyümesini sürdüren reklam ve medya yatırımlarının, önümüzdeki dönemde de ivmesini koruyacağını öngörüyoruz. Tüketici karar yolculuğunun her aşamasında devrede olan ve etki yaratan dijital yatırımların bu büyümede biraz daha fazla rol oynamasını bekliyoruz. Çerezsiz dünyada markaların müşterilerini tanımaları ve bu müşterilerin potansiyellerini anlamaları, reklam yatırımlarının geri dönüşünü artırmada ve büyümeyi tetiklemede kritik olacak. Bununla birlikte, tüketicilerin beklentisi kişiselleştirilmiş deneyimler ve hayatımıza çok hızlı giren yapay zeka bu kişiselleştirmeyi sunmada kilit rol oynuyor.

İçerik üretiminden, veriyi anlamlandırmaya, reklam hedeflemelerinden, kampanya optimizasyonuna kadar iletişimin her alanında yapay zekadan daha çok yararlanacağımız bir yıl bizi bekliyor. Veri odaklı yaklaşımın bir uzantısı da perakende medyasında göreceğimiz büyüme olacak. Sadece e-ticarette değil, müşteri davranışlarını anlamlandırarak potansiyeli belirlemek ve doğru hedeflemeyle doğru mesajı buluşturmak adına da bize fırsatlar sunan perakende medyası da ekonomik büyümeyi destekleyecek.

Reklam yatırımları, gelecek dönemde de veriyi önceliklendirmeye, inovasyonu teşvik etmeye, pazarın büyümesine ve daha fazla ürüne/markaya ulaşılabilirlik sağlamaya devam ederek ekonominin büyümesine etki edecek.

"Publicis Groupe’un katkılarıyla"