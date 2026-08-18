BİSAM açıkladı: Açlık sınırı 37 bin 203 TL’ye, yoksulluk sınırı 122 bin 217 TL’ye yükseldi

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Açlık ve Yoksulluk Ağustos 2026 Dönem Raporu’nu paylaştı.

Hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı ağustos ayı için 37 bin 203 liraya yükseldi. Bu harcama tutarının sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğu kaydedildi.

Sağlıklı beslenmenin aylık maliyeti belli oldu

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 122 bin 217 lira olarak gerçekleşti.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 10 bin 25 lira olarak tespit edildi. Bu değer yetişkin bir kadın için 9 bin 649, 15-18 yaş bir genç için 10 bin 473, 4-6 yaş arası bir çocuk için 7 bin 57 lira oldu.

En yüksek pay süt ve süt ürünlerinde

Günlük harcamalarda ağustos dönemi için en yüksek maliyet grubunu 431,31 liralık harcama ile süt ve süt ürünleri oluşturdu. Bunu 288,82 liralık harcama gereksinimi ile sebze ve meyve takip etti.

Kırmızı et, balık ve tavuk 209,80 lira harcama gereksinimi ile öne çıkan bir diğer önemli besin grubu oldu. Yumurta için yapılması gereken harcama tutarı 24,90 lira olarak gerçekleşti.

Kurubaklagil için bu tutar 28,87, pirinç, bulgur, makarna ve un grubu için 19,14, ekmek için 86,67, katı yağ ve sıvı yağ için 78,43, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 43,98 lira oldu.