BİSAM: Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

DİSK Birleşik Metal-İş’e bağlı BİSAM açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, asgari ücret açlık sınırının altında erimeye devam ediyor.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre, endeks rakamları, 2003 yılı madde fiyatlarıyla İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Temmuz 2024 için 19 bin 423 lira oldu. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olurken, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 67 bin 186 lira olarak belirlendi.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösterirken, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 5.421 lira, yetişkin bir kadın için 5.148 TL, 15-18 yaş bir genç için 5.441 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için de 3.413 TL olarak hesaplandı.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 19 bin 423 lira olarak tespit edilirken, bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı.

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 67 bin 186 liraya ulaştı.

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 31.181 lira olurken, bu tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı olarak belirlendi.

Günlük harcama gereksinimi 647 lira

Günlük harcamalarda Temmuz 2024’te en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 181,81 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı 132,55 TL, sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 170,90 liraya ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 57,1 lira, katı yağ ve sıvı yağ ise 33,49 liralık masraf yapılması gereken ürün grubu ve yumurta için 8,52, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 15,07 lira harcama yapılması gerekiyor.

Süt ve süt ürünleri harcama sepetinde yine birinci

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünleri grubunun payı yüzde 28,1 ile ilk sıradayken, et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 26,9 oldu. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 26,4 olarak gerçekleşti. Ekmek, makarna vb. için pay yüzde 11,2, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7,5 oldu.