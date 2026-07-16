BİSAM hesapladı: Açlık sınırı 36 bin, yoksulluk sınırı 119 bin lirayı aştı!

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Temmuz 2026'ya ilişkin Açlık ve Yoksulluk Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

BİSAM'ın hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmek için yapması gereken harcama minimum 36 bin 324 lira olarak saptandı. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre yoksulluk sınırı 119 bin 330 lira oldu.

Günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 432,46 lirayla süt ve süt ürünleri oluştururken onu 275,04 lira ile sebze ve meyveler takip etti.

Et ve süt harcamaları ilk sırada

Kırmızı et, balık ve tavuk 198,06 lira ile öne çıkarken yumurta için yapılması gereken harcama tutarı 24,70 lira, kurubaklagiller için 26,81 lira, pirinç, bulgur, makarna ve un grubu için 18,83 lira, ekmek için 86,67 lira, yağ için 78,42 lira, şeker, bal reçel, pekmez içinse 37,76 lira olarak hesaplandı. Kuruyemiş için ise bu tutar 32,05 TL.

Süt ve süt ürünleri günlük harcamanın yüzde 35,7’ini oluştururken meyve ve sebze grubunun payı yüzde 22,7, et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 23,3, ekmek ve tahıl grubunun payı ise yüzde 8,7 oldu.

Açlık sınırındaki artışı yağ ve kuruyemiş fiyatları tetikledi

Rapora göre açlık sınırındaki sınırlı artış ağırlıkla katı ve sıvı yağ ile kuruyemiş fiyat artışlarından kaynaklandı. Peynir ile et, tavuk ve balık gruplarındaki fiyat gerilemeleri ise bu artışı sınırladı.